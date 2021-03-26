В МВД предложили внести изменения в российский паспорт

После истечения срока действия российского паспорта граждане смогут пользоваться им еще 30 дней. Такой законопроект подготовили в министерстве внутренних дел. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«По достижении гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене, что фактически означает прекращение его действия с момента наступления указанных событий. Вследствие этого гражданин сталкивается с ограничением своих прав», - говорится в пояснительной записке.

В МВД уточнили, что гражданин, к примеру, не может даже зарегистрироваться на Едином портале госуслуг, чтобы оформить заявление на замену паспорта. Кроме того, нередко возникают проблемы и с использованием банковских услуг.

«Признание паспорта действительным на срок до 30 дней после наступления определенных обстоятельств позволит решить данную проблему», - заявили в ведомстве.

Помимо этого, в МВД предложили изменить последнюю страницу паспорта, где будет дополнен текст памятки для его владельца. Так, там появится информация о том, что документ считается действительным в течение 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста или изменения его персональных данных.