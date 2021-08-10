Отец Месси подтвердил переход сына в ПСЖ

Лионель Месси продолжит карьеру в ПСЖ. Об этом заявил отец футболиста Хорхе Месси, отвечая на вопросы журналистов в аэропорту Барселоны.

Напомним, что 5 августа футбольный клуб «Барселона» объявил, что не будет продлевать контракт с аргентинским игроком. Руководство команды связало это с финансовыми сложностями.

За основной состав «Барселоны» Месси выступал с 2003 года, то есть всю свою карьеру. За это время футболист 10 раз выигрывал чемпионат страны, семь раз становился обладателем Кубка и восемь раз - Суперкубка Испании.