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СМИ: Месси шокирован своим уходом из «Барселоны»

Валентина Пескова
06:32 06.08.2021
Один из самых титулованных футболистов в мире решил взять тайм-аут и пока не дает никаких публичных комментариев.
СМИ: Месси шокирован своим уходом из «Барселоны»
© Фото: Siu Wu globallookpress
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Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси пока находится в состоянии шока в связи с тем, что футбольный клуб «Барселона» отказался продлевать с ним контракт на следующий сезон.

Как пишет Mundo Deportivo, футболист решил временно воздержаться от публичных высказываний на данную тему, однако впоследствии он намерен все же устроить какое-то отдельное прощание для болельщиков. По данным источников, близких к игроку, Месси потребуется какое-то время, чтобы отреагировать на сложившуюся в связи с ним ситуацию - правильно.

В четверг, 5 августа, руководство «Барселоны» сделало официальное заявление, что клуб не станет подписывать новый контракт с 34-летним уроженцем Аргентины в связи «с финансовыми и структурными препятствиями».

Предыдущий контракт Месси с «сине-гранатовыми» истек 30 июня. Футболист неизменно выступал за клуб с самого его первого состава в 2004 году. Является одним из лучших футболистов мира и шестикратным обладателем «Золотого мяча» и «Золотой бутсы», за которые каждый год негласно «соревнуется» с своим вечным оппонентом, уроженцем Португалии Криштиану Роналду. Лионель Месси - рекордсмен «Барселоны» по числу сыгранных официальных матчей (778) и забитых голов (672).

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