Шойгу заявил, что МО РФ в течение четырех лет будет ежегодно набирать еще по 15 тысяч контрактников

Минобороны будет ежегодно дополнительно набирать около 15 тысяч контрактников и офицеров в период с 2021 по 2024 годы для работы с особо сложной техникой, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, подводя итоги Единого дня приемки военной техники.

«У нас увеличиваются темпы комплектования контрактниками и комплектования офицерами тех должностей, которые мы предполагали комплектовать ближе к 2030 году, 2025 году. Сейчас эта программа у нас оптимизирована, и мы фактически должны в 2021, 2022, 2023 и 2024 годах набирать дополнительно по 14,8 тысяч контрактников и офицеров каждый год», - сказал Шойгу.

По его словам, это делается для того, чтобы техника, которая поставляется, была обеспечена необходимыми экипажами и необходимыми специалистами.

Шойгу сообщил, что несмотря на непростую ситуацию с распространением COVID-19, российская армия своевременно получает вооружение и технику. Он также заявил, что второй полк баллистических ракет «Авангард» встанет на вооружение до 2023 года.

Единый день приемки военной продукции, когда Российские войска оснащаются новой современной техникой, проходит раз в квартал.