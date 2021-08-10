ОПК Шойгу заявил, что вооружение поступает в войска, несмотря на COVID-19 Андрей Аркадьев Коронавирус не мешает ритмичному поступлению техники и оружия в ВС РФ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Несмотря на непростую ситуацию с распространением COVID-19, армия получает вооружение и технику, сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в ходе Единого дня приемки военной продукции. «Удалось организовать предприятиям промышленности и Вооруженным силам ритмичное поступление и прием вооружения и военной техники», - отметил министр обороны РФ. Единый день приемки военной продукции, когда Российские войска оснащаются новой современной техникой, проходит раз в квартал. По словам Шойгу, это позволяет снять нагрузку с конца года и избежать ажиотажной сдачи военной продукции оборонными предприятиями. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика