Военнослужащие ЮВО доставили газозарядную станцию на помощь пострадавшей больнице Владикавказа

Еще одну тонну спасательного кислорода привезли из Моздока во Владикавказ: силами военнослужащих из Южного округа перебросили колонну спецтехники, в составе которой не просто баллоны - целая газозарядная станция. С ее помощью в Вооруженных силах обеспечивают работу бортовых систем боевых самолетов.

Всего планируют предоставить 15 тонн дополнительного кислорода. К зданию больницы, где минувшим вечером прогремела авария, сейчас не пробраться - идет следствие. Всю ночь здесь дежурили экипажи скорой помощи. Близкие погибших пока не могут придти в себя.

Все произошло ранним вечером, между пятью и шестью часами. Резкий хлопок: под землей взорвалась труба. В эту же секунду систему подачи кислорода в реанимации парализовало. У медиков было 2-3 минуты установить резервные баллоны. У пациентов в критическом состоянии этого времени - не было.

В операции по спасению жизней участвовали все: Тимур Валиев без каких либо средств защиты добровольно зашел в «красную зону». Не отвлекаясь на собственную безопасность, он переводил людей в соседние отделения и подключал их к аппаратам ИВЛ.

«Подняли их на второй и третий этаж и начали с этого отделения их раскидывать в те, где трасса целая. Охранники еще говорят, увозили в соседние поликлиники и больницы», - рассказал он.

Виновных в происшествии - ищут. Версий о причинах аварии становится больше: изношенность оборудования, перегруз системы, халатность поставщика.

С больницей сотрудничала индивидуальный предприниматель - чуть больше года отношений и девять контрактов на общую сумму 26,5 миллионов рублей. Разгерметизация подземной магистрали - еще одна вероятная причина аварии, а значит проверят и качество всех выполняемых услуг подрядчика.

О пробоине в системе местного здравоохранения, как выяснилось, знали. Ситуация с обеспечением медицинским кислородом обсуждалась на совещании регионального правительства. Министерству ЖКХ было поручено подключиться к решению этих вопросов.

Основную линию подачи кислорода в больнице уже восстановили. Федеральный Минздрав направил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов. В местных медучреждениях проводят внеплановые проверки.