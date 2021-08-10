Бойцы ЮВО обеспечат доставку кислорода в больницу Владикавказа, где произошло ЧП

Военнослужащие аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в городе Моздок (Северная Осетия), доставят газообразный кислород в республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (РКБСМП) Владикавказа.

На данный момент колонна из двух машин, в составе которой унифицированная газозарядная станция высокого давления УГЗС.М-К и КамАЗ сопровождения, выехала из города Моздок в направлении города Владикавказ. Доставка одной тонны кислорода в РКБСМП ожидается в районе полудня сегодняшнего дня.

Унифицированные газозарядные станции предназначены для зарядки бортовых систем воздушных судов газообразным кислородом, азотом или воздухом. Накануне во Владикавказе, в результате прорыва трубы с кислородом в больнице скорой помощи погибли девять человек.