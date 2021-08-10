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«Люди задохнулись»: потерявшая родственника в больнице Владикавказа женщина рассказала подробности ЧП

Ян Брацкий
12:28 10.08.2021
По словам Елены Лучкиной, о случившемся она узнала из СМИ, никто из медиков не давал никакой информации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Родственники погибших в больнице во Владикавказе, где произошла авария на кислородной линии, намерены обратиться в прокуратуру. В беседе со «Звездой» Елена Лучкина, у которой в клинике погиб близкий человек, заявила о готовности обратиться в правоохранительные органы.

«Вчера дети ездили к бабушке, она просила приехать. Человек был в создании, говорила с внуками, просила есть. Понимаете? Она была адекватная. Говорили с медсестрами, сатурация выросла, давление она держала. Они сказали, что продержат ее немного и переведут в палату», - рассказала Елена.

О том, что произошло женщина узнала из СМИ. Настойчивые звонки в больницу с требованием объяснить ситуацию ни к чему не привели.  

«Получается, 40 минут люди находились без кислорода. Если в реанимации есть люди, сначала подключают тяжелых, а тут тяжелых оставили на самотек. Сорок минут они подключали кислород. Люди задохнулись, находясь в сознании», - отметила Лучкина.

Сейчас по данному факту проводится проверка, работают следователи. Несмотря на это, Елена Лучкина намерена добиваться справедливости самостоятельно и готова обратиться в вышестоящие инстанции.

«Я буду подавать в прокуратуру. Если наша не сделает ничего - я пойду дальше и буду разбираться. Человека отправили в больницу с поражением легких в 20 процентов, а завтра забираем в деревянном ящике», - сказала женщина.

Трагедия во Владикавказе произошла накануне. По последним данным, из-за аварии на кислородной станции погибли уже 11 человек. Сейчас в регионе работает специальная комиссия, которая выясняет причины и обстоятельства ЧП. Власти Северной Осетии планируют решить вопрос со строительством кислородных станций на базе больниц, чтобы не зависеть от поставок газа. В настоящее время в республике нет своего производства кислорода, его доставляют из других регионов.

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