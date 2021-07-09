Синоптик объяснил, сколько продлится вторая волна аномальной жары в Москве

Уже пятые сутки над просторами Европейской России господствует блокирующий антициклон скандинавского происхождения, поменявший свою прописку на запад Cреднерусской равнины. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, именно из-за этого погодной феномена в регионе стоит томительный зной, а с неба не упало ни капли дождевой воды.

«В результате с неба не упало ни одной капли дождевой воды, стоит томительный зной, сильный жар от раскаленного солнцем воздуха каждый день знаменуется десятками температурных рекордов», - пояснил синоптик.

Он добавил, что жизнь циклона, которая обычно составляет около пяти дней, в данном случае продержится еще пять-шесть суток.

«Гигантский блокирующий антициклон, который в метеорологии называют парниковым котлом, установился во всей толще тропосферы и даже прослеживается в нижней стратосфере на высоте 10-12 км, перекрывая пути ветрам и блокируя западный перенос», - указал Тишковец.

Он подчеркнул, что в результате воздушные массы закручиваются по часовой стрелке, огибая запад России через Арктику и далее сваливаясь уже на восток Европейской части страны. Такую конфигурацию Тишковец назвал «барической подковой».

Всего, по прогнозам синоптиков, парниковый котел будет держаться 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев, отметил специалист.

Он также указал, что во второй половине июля вероятность осадков возрастет, однако дожди ожидаются кратковременными и мозаичными. В общей сложности выпадет всего около 50% (17-22 мм осадков) от положенных параметров за период. В результате июль 2021 года станет одним из самых засушливых за последние 55 лет, предположил Тишковец.