Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Синоптик объяснил, сколько продлится вторая волна аномальной жары в Москве

Светлана Иванова
09:58 09.07.2021
Блокирующий антициклон скандинавского происхождения будет сохранять активность над Европейской Россией еще пять-шесть суток, считает Евгений Тишковец.
© Видео: tishkovets_evgeny, Instagram © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
Читайте нас на:

Уже пятые сутки над просторами Европейской России господствует блокирующий антициклон скандинавского происхождения, поменявший свою прописку на запад Cреднерусской равнины. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, именно из-за этого погодной феномена в регионе стоит томительный зной, а с неба не упало ни капли дождевой воды.

«В результате с неба не упало ни одной капли дождевой воды, стоит томительный зной, сильный жар от раскаленного солнцем воздуха каждый день знаменуется десятками температурных рекордов», - пояснил синоптик.

Он добавил, что жизнь циклона, которая обычно составляет около пяти дней, в данном случае продержится еще пять-шесть суток.

«Гигантский блокирующий антициклон, который в метеорологии называют парниковым котлом, установился во всей толще тропосферы и даже прослеживается в нижней стратосфере на высоте 10-12 км, перекрывая пути ветрам и блокируя западный перенос», - указал Тишковец.

Он подчеркнул, что в результате воздушные массы закручиваются по часовой стрелке, огибая запад России через Арктику и далее сваливаясь уже на восток Европейской части страны. Такую конфигурацию Тишковец назвал «барической подковой».

Всего, по прогнозам синоптиков, парниковый котел будет держаться 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев, отметил специалист.

Он также указал, что во второй половине июля вероятность осадков возрастет, однако дожди ожидаются кратковременными и мозаичными. В общей сложности выпадет всего около 50% (17-22 мм осадков) от положенных параметров за период. В результате июль 2021 года станет одним из самых засушливых за последние 55 лет, предположил Тишковец.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:44 В стране и мире
Видео
В Подмосковье задержали готовящего теракт боевика ИГИЛ*
10:18 В стране и мире
Видео
В ДТП с рейсовым автобусом в Сочи пострадали 12 человек
08:37 В стране и мире
Медведчуку продлили домашний арест до 7 сентября
06:47 Армия
Два Ил-38Н ТОФ совершили перелет в Вологодскую область для подготовки к участию в Главном Военно-морском параде
05:30 Армия
Видео
Свыше 650 км дорог: миротворцы РФ выполнили более 80% плана разминирования территорий Карабаха
Популярное
Видео
В Новосибирске кроссовер протаранил остановку с людьми
В Гаити ликвидировали 4 наемников, убивших президента
Видео
Захватчика банка в Тюмени задержали
Минобороны: возможности С-500 уникальны, аналогов просто не существует
Видео
В Приморье фотоловушка сняла мать-тигрицу с двумя тигрятами
«Протыкает кожу и проникает в кровь»: врач рассказал, чем опасно купание в диких водоемах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.