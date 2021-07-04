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Жителям центра России пообещали погоду «миллион на миллион»

Анна Касаткина
13:15 04.07.2021
Дневные температуры на предстоящей неделе будут превышать 30 градусов.
Жителям центра России пообещали погоду «миллион на миллион»
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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На следующей неделе Центральную Россию и столичный регион накроет 30-градусная жара, которую принесет циклон из Скандинавии. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, начало недели порадует солнечной погодой и дневными температурами в диапазоне 22-27 градусов.

«К середине (недели - прим.ред.) потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33», - сообщил Тишковец РИА Новости.

Температура воздуха ночью при этом повысится с 14 до 19 градусов, уточнил синоптик.

Тишковец добавил, что жителей региона ждет погода «миллион на миллион» - практически безоблачное небо, идеальная видимость и штиль. Благодаря этому температурный фон будет на пять-семь выше положенного по многолетней норме июля.

Метеоролог также посоветовал быть осторожными людям с гипертонической болезнью, так как показания барометров будут стремительно расти и к четвергу-пятнице выйдут на уровень 757 миллиметров ртутного столба, что на 12 единиц выше нормы и эквивалентно погружению в шахту глубиной более 100 метров.

Ранее россиян предупредили о небывалой за последние годы засухе в июле.

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