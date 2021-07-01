Россиян предупредили о небывалой за 10 лет засухе в июле

В июле в Центральной России ожидается засуха, которая в среднем случается не чаще одного раза в 9-10 лет. Об этом «Звезде» рассказали в центре погоды «Фобос». Согласно долгосрочным прогнозам, в регионе выпадет всего 20-30% от месячной нормы осадков, составляющей 94 мм.

Наиболее сложная ситуация ожидается на северо-западе Центральной России, где «с неба может и вообще не выпасть ни капли дождя».

За последние полвека метеонаблюдений схожая обстановка наблюдалась в 1972 году, когда выпало всего 16 мм осадков, 1992 году (23,3 мм), 1997 году (6 мм), 2002 году (23,8 мм), 2010 году (12 мм) и 2014 году (4 мм).

Июль ожидается не только засушливее обычного, но и теплее, в среднем на 0,5-1° выше многолетних значений метеостатистики. Кроме того, количество ясных дней за второй месяц лета в два-три раза превысит средние показатели, уточнил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Однако, как уточнил метеоролог, ожидаются и периоды исключения. Так, в середине месяца «посвежеет» до нормы этого времени года.