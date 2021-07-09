Полиция Гаити установила личности 28 подозреваемых в убийстве президента

Правоохранители в Гаити установили личности всех 28 подозреваемых, которые якобы причастны к убийству главы страны Жовенеля Моиза. Как сообщил глава национальной полиции Леон Шарль, 26 человек в группировке являются гражданами Колумбии, еще двое - уроженцы Гаити.

Пока еще на свободе остаются восемь подозреваемых, а задержано - 17, пишет Reuters. До этого газета Washington Post сообщала, что среди задержанных по делу об убийстве президента Гаити есть американец гаитянского происхождения.

Как пишет РИА Новости, до этого в полиции сообщали, что всего в Гаити по делу об убийстве Жовенеля Моиза арестованы шесть подозреваемых, еще семеро были убиты в ходе полицейских операций.