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Полиция Гаити установила личности 28 подозреваемых в убийстве президента

Валентина Пескова
03:36 09.07.2021
Несмотря на то, что поймана уже большая часть членов организованной преступной группировки, еще восемь человек находятся в бегах.
Полиция Гаити установила личности 28 подозреваемых в убийстве президента
© Фото: Panoramic ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Правоохранители в Гаити установили личности всех 28 подозреваемых, которые якобы причастны к убийству главы страны Жовенеля Моиза. Как сообщил глава национальной полиции Леон Шарль, 26 человек в группировке являются гражданами Колумбии, еще двое - уроженцы Гаити.

Пока еще на свободе остаются восемь подозреваемых, а задержано - 17, пишет Reuters. До этого газета Washington Post сообщала, что среди задержанных по делу об убийстве президента Гаити есть американец гаитянского происхождения.

Как пишет РИА Новости, до этого в полиции сообщали, что всего в Гаити по делу об убийстве Жовенеля Моиза арестованы шесть подозреваемых, еще семеро были убиты в ходе полицейских операций.

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