В стране и мире В Гаити ликвидировали 4 наемников, убивших президента Валентина Пескова Национальная полиция республики задержала предполагаемых убийц главы государства около 01.00 по московскому времени. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Четверо наемников, причастных к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза, - ликвидированы, еще двое - задержаны. Об этом сообщили в правоохранительных органах республики. «Четверо убиты, еще двое находятся под нашим контролем и допрашиваются. Трое полицейских, взятых в заложники, освобождены», - отметил руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль в эфире государственного ТВ. Глава Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь с 6 на 7 июля. Во время нападения также была ранена и доставлена в госпиталь первая леди страны Мартин Моиз. Предполагаемых преступников задержали около 01.00 по московскому времени. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика