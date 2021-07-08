Опубликованы новые кадры нападения на резиденцию президента Гаити

Появились новые кадры нападения на резиденцию президента Гаити. Камеры видеонаблюдения зафиксировали проезд автомобилей и наемников, которые смертельно ранили главу островного государства.

По сообщениям властей страны, четверо предполагаемых убийц были ликвидированы, еще двое задержаны национальной полицией. Сейчас их допрашивают.

Супругу президента - она была ранена при нападении и сейчас находится в критическом состоянии - перевезли в США. Мартин Моиз будет проходить лечение в клинике Майами.

Власть в Гаити взял под контроль Совет министров под руководством премьера. В стране на 15 дней введено военное положение.

Соседняя Доминиканская республика закрыла границу и мобилизовала армию. Там считают, что нападение организовали гаитянские наркоторговцы, а совершил отряд иностранных наемников, состоявший из граждан Колумбии и Венесуэлы.