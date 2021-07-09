Опубликовано видео с заседания по делу главы отдела МВД Егорьевска
Пресненский суд опубликовал видео с заседания по делу начальника отдела МВД Егорьевска.
© Видео: Пресс-служба Пресненского суда © Фото: Пресс-служба Пресненского суда
Пресненский районный суд Москвы опубликовал видео из зала заседаний во время процесса по делу начальника управления МВД города Егорьевск Олега Ермакова. На кадрах запечатлен момент зачитывания решения суда.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 сентября. По данным пресс-службы суда, Ермаков обвиняется по статье 105 УК РФ.
По появившейся ранее информации, начальник отдела МВД Егорьевска Олег Ермаков может подозреваться в покушении на убийство, у него также могли быть сообщники. Утверждается также, что в рамках расследования дела в Москве был задержан сын Ермакова.