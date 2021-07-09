Опубликовано видео с заседания по делу главы отдела МВД Егорьевска

Пресненский районный суд Москвы опубликовал видео из зала заседаний во время процесса по делу начальника управления МВД города Егорьевск Олега Ермакова. На кадрах запечатлен момент зачитывания решения суда.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 сентября. По данным пресс-службы суда, Ермаков обвиняется по статье 105 УК РФ.

По появившейся ранее информации, начальник отдела МВД Егорьевска Олег Ермаков может подозреваться в покушении на убийство, у него также могли быть сообщники. Утверждается также, что в рамках расследования дела в Москве был задержан сын Ермакова.