Источник: в Подмосковье задержали начальника отдела МВД Егорьевска

В Московской области задержан Начальник ОМВД России по г.о. Егорьевск полковник Олег Ермаков. Об этом сообщил «Звезде» источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, начальник отдела МВД был задержан сегодня утром сотрудниками ФСБ по подозрению в покушение на убийство.

Вместе с тем, по данным Telegram-канала Baza, в настоящее время в доме Ермакова и на его рабочем месте проходят обыски.

Сам Ермаков, по неподтвержденным данным, находится на допросе в отделе по расследованию особо важных дел СК по Москве.