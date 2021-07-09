Начальника отдела МВД Егорьевска взяли под стражу

Пресненский районный суд Москвы сообщил об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника отдела МВД Егорьевска. Отмечается, что он будет содержаться до 8 сентября.

«В адрес суда поступили материалы ходатайств следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 08 сентября 2021 года, в отношении... Ермакова О.Б., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30 п. «а, ж, з» ч.2 ст.105 УК РФ, трудоустроенного в должности начальника ОМВД России по г.о. Егорьевску ГУ МВД Росси по Московской области», - говорится в сообщении.

По появившейся ранее информации, начальник отдела МВД Егорьевска Олег Ермаков может подозреваться в покушении на убийство, у него также могли быть сообщники. Утверждается также, что в рамках расследования дела в Москве был задержан сын Ермакова.