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Начальника отдела МВД Егорьевска взяли под стражу

Алексей Курильченко
16:44 09.07.2021
Пресненский суд сообщил о взятии под стражу начальника отдела МВД Егорьевска.
Начальника отдела МВД Егорьевска взяли под стражу
© Фото: МВД РФ
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Пресненский районный суд Москвы сообщил об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника отдела МВД Егорьевска. Отмечается, что он будет содержаться до 8 сентября.

«В адрес суда поступили материалы ходатайств следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 08 сентября 2021 года, в отношении... Ермакова О.Б., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30 п. «а, ж, з» ч.2 ст.105 УК РФ, трудоустроенного в должности начальника ОМВД России по г.о. Егорьевску ГУ МВД Росси по Московской области», - говорится в сообщении.

По появившейся ранее информации, начальник отдела МВД Егорьевска Олег Ермаков может подозреваться в покушении на убийство, у него также могли быть сообщники. Утверждается также, что в рамках расследования дела в Москве был задержан сын Ермакова.

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