В Центробанке сообщили о резком росте числа краж денег через банкоматы

В первым квартале 2021 через банкоматы у россиян были похищены 305 млн рублей. Об этом сообщил ЦБ в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств». Регулятор подчеркнул, что объем похищенных средств увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в России за указанный период были зафиксированы 237 тысяч несанкционированных финансовые операций на сумму 2,87 млрд рублей. Эти показатели также возросли на 40 и 57 процентов соответственно, чем годом ранее.

При этом чаще всего средства похищали при использовании дистанционных банковских услуг: с января по март этого года таким образом злоумышленники похитили 1,1 млрд рублей, что почти в 2 раза превысили аналогичные показатели того же периода прошлого года.

По мнению регулятора, повышение цифр обуславливает активное использование клиентами дистанционных банковских услуг, поэтому мошенники начинают больше обращаться к этому каналу хищения.