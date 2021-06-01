ЦБ РФ опубликовал список компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности

Центральный Банк России создал базу данных по нелегальным компаниям на финансовом рынке. Список компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности опубликован на официальном сайте регулятора.

На данный момент в базе – около 1800 организаций и интернет-проектов, в деятельности которых регулятор выявил, начиная с 2020 года, признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

«По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт», – говорится в сообщении.

Отмечается, что публикация подобного списка направлена, в первую очередь, на защиту потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями. Для выявления нелегальных участников на финансовом рынке регулятор использует собственную систему мониторинга, а также обращения граждан и организаций, уточнили в пресс-службе ЦБ РФ.