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ЦБ РФ опубликовал список компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности

Олеся Степакова
13:18 01.06.2021
В дальнейшем информация по нелегальным компаниям на финансовом рынке будет регулярно обновляться.
ЦБ РФ опубликовал список компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Центральный Банк России создал базу данных по нелегальным компаниям на финансовом рынке. Список компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности опубликован на официальном сайте регулятора.

На данный момент в базе – около 1800 организаций и интернет-проектов, в деятельности которых регулятор выявил, начиная с 2020 года, признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

«По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт», – говорится в сообщении.

Отмечается, что публикация подобного списка направлена, в первую очередь, на защиту потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями. Для выявления нелегальных участников на финансовом рынке регулятор использует собственную систему мониторинга, а также обращения граждан и организаций, уточнили в пресс-службе ЦБ РФ.

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