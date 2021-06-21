Набиуллина назвала последствия печатания и раздачи денег

Раздача денег населению может поспособствовать росту цен на потребительские товары. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Денежно-кредитная политика влияет только на спрос. Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции, вместо роста экономики», - объяснила Набиуллина в интервью «Комсомольской правде».

Глава регулятора подчеркнула, что конкуренция очень важна для снижения инфляции - над этим работает правительство.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя назвала способ снизить цены на товары на 20%. По ее словам, это возможно в том случае, если отменить налог на добавленную стоимость.