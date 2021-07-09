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Эксперт объяснил, что делать при краже номеров с машины

Светлана Иванова
16:38 09.07.2021
В случае кражи автомобильных номеров перед изготовлением дубликатов нужно обязательно информировать УМВД. Это мера защитить автолюбителя от наступления ответственности, если украденные номера будут замечены при совершении преступления, указал специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Чалабов, РИА Новости
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Автоэксперт Вадим Сажин объяснил, как действовать в случае кражи или утери номеров с машины. Как указал эксперт в комментарии «Звезде», при краже номеров исчезают сразу оба номерных знаков, тогда как при утере, как правило, пропадает только один.

«Чаще всего случается, что номера теряются, определить, украли номера или оно потерялись, можно каким способом, если одного номера у вас нет, если вы его потеряли на ходу, это одно, если вы встали утром, подошли к машине и обнаружили пропажу двух номеров, это сложнее, скорее всего, номера украли», - пояснил специалист.

Если номерной знак просто потерялся, нужно обратиться в ближайшую организацию, которая аккредитована для изготовления номеров, где изготовят дубликат номера. Однако в случае кражи номеров нужно сначала информировать об этом УМВД, подчеркнул Сажин.

«Если у вас номера украли с машины, то перед тем, как изготавливать номера, необходимо обратиться в УМВД ближайшее, в районный отдел, и сообщить о пропаже номеров. Это будет гарантией того, что если ваши номера всплывут в каких-то противоправных действиях, будет замечены... Это будет гарантией того, что вы обращались в УМВД и заявляли о пропаже номеров, то есть с вас ответственность будет снята», - заявил Сажин.

Он добавил, что сейчас времена, когда автомобильные номера воровали ради получения выкупа, уходят в прошлое из-за невысокой стоимости процедур восстановления знаков.

Сажин также обратил внимание, что движение автомобиля без номерных знаков запрещено, поэтому призвал дополнительно их крепить во избежание утери. Наиболее дешевый способ - это установка двух пластиковых затяжных хомутов, которые будут более надежно прикреплять номер к рамке, резюмировал эксперт.

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