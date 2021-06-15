Автоюрист объяснил, нужно ли будет на самом деле делать ТО машины после нового закона

Отсутствие технического осмотра машины чревато тем, что на дорогах может появиться множество некачественных автомобилей, которые будут предоставлять опасность не только для их владельцев, но и для окружающих. Так автоюрист Дмитрий Славнов прокомментировал новый закон, который во вторник, 15 июня, приняла Госдума. Теперь водителям не нужно подтверждать прохождение ТО для получения полиса ОСАГО.

«Представляете, едет машина, и у нее отваливается колесо. За ней никто не следит. Понятное дело, что будет виноват собственник. Так что мне кажется, диагностические карты все равно будут», - сказал юрист телеканалу «Звезда».

Правда, он не уточнил, как именно и на каком этапе их будут оформлять.

«Пока что никто не знает, как это будет происходить. Ходят домыслы, что диагностическая карта все равно будет нужна: будет выписываться страховой полис, а потом в течение какого-то промежутка времени нужно будет довезти или скинуть на электронную почту диагностическую карту», - сказал Славнов.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин сообщил, что отмена обязательной процедуры прохождения технического осмотра транспортного средства перед получением полиса ОСАГО - позитивный сигнал для всех автовладельцев, поскольку ТО в основном покупался за деньги.