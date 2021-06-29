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Автолюбителям дали советы, как справиться с последствиями ливней

Светлана Иванова
10:28 29.06.2021
Необходимо просушить машину и продуть все контакты, рассказал специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Dmitry Golubovich, Globallookpress
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После обильных дождей не стоит заводить машину, не убедившись в том, что в автомобиль не попала вода. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал автоэксперт Владимир Сажин. Он подчеркнул, что в случае пренебрежения этими советами транспортное средство может получить поломку.

«Нужно машину просушить, нужно продуть все контакты, проверить все соединения и убрать везде влагу, потому что если влага где-то осталась, то машина будет работать некорректно, может сгореть блок управления, могут быть возгорания, может машина встать на ходу, отключатся системы жизнеобеспечения», - отметил специалист.

Также опасно заводить двигатель, если машина долго простояла под дождем, потому что это чревато гидроударом двигателя.

«Когда машина постояла и по самые стекла наполнилась водой, опять же заводить нельзя по этим причинам, потому что вода может попасть в двигатель, и произойти гидроудар. Чтобы этого не произошло, машину нужно высушить полностью, отвезти в сервис, чтобы они проверили наличие воды в цилиндре и поршнях», - пояснил автоэксперт.

Также к гидроудару - ситуации, когда при работающем двигателе внутрь попадает вода, - может привести быстрая езда по лужам, когда воздуховод находится под крылом автомобиля, добавил Сажин.

«Когда машина влетает на скорости в лужу, вода попадает через воздуховод в двигатель, получается гидроудар», - рассказал эксперт.

Кроме того, после сильных дождей нужно проверить всю электрику в машине, потому что при попадании воды на контакты может быть сбой в оборудовании, предупредил Сажин.

Накануне в Москве и области прошел «суперливень. В столице всего за несколько часов выпало 70% месячной нормы осадков. Местами порывы ветра достигали 21-26 метров в секунду.

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