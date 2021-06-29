Автолюбителям дали советы, как справиться с последствиями ливней
После обильных дождей не стоит заводить машину, не убедившись в том, что в автомобиль не попала вода. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал автоэксперт Владимир Сажин. Он подчеркнул, что в случае пренебрежения этими советами транспортное средство может получить поломку.
«Нужно машину просушить, нужно продуть все контакты, проверить все соединения и убрать везде влагу, потому что если влага где-то осталась, то машина будет работать некорректно, может сгореть блок управления, могут быть возгорания, может машина встать на ходу, отключатся системы жизнеобеспечения», - отметил специалист.
Также опасно заводить двигатель, если машина долго простояла под дождем, потому что это чревато гидроударом двигателя.
«Когда машина постояла и по самые стекла наполнилась водой, опять же заводить нельзя по этим причинам, потому что вода может попасть в двигатель, и произойти гидроудар. Чтобы этого не произошло, машину нужно высушить полностью, отвезти в сервис, чтобы они проверили наличие воды в цилиндре и поршнях», - пояснил автоэксперт.
Также к гидроудару - ситуации, когда при работающем двигателе внутрь попадает вода, - может привести быстрая езда по лужам, когда воздуховод находится под крылом автомобиля, добавил Сажин.
«Когда машина влетает на скорости в лужу, вода попадает через воздуховод в двигатель, получается гидроудар», - рассказал эксперт.
Кроме того, после сильных дождей нужно проверить всю электрику в машине, потому что при попадании воды на контакты может быть сбой в оборудовании, предупредил Сажин.
Накануне в Москве и области прошел «суперливень. В столице всего за несколько часов выпало 70% месячной нормы осадков. Местами порывы ветра достигали 21-26 метров в секунду.