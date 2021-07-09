Попова заверила, что вакцинированные люди не распространяют вирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что люди, которые вакцинировались от коронавируса, не распространяют инфекцию. При этом чиновница допустила вероятность существования каких-либо исключительных случаев.

«Привитой человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи - да, может быть, но это отдельная совсем история», - заявила Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

Также Попова назвала самую уязвимую группу населения для COVID-19. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что ими являются люди от 18 до 49 лет. Чиновница также отметила, что россияне заражаются дельта-штаммом коронавируса на Мальдивах, в некоторых европейских странах и в США, после чего мутировавший вирус распространяется на территории страны.