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В Роспотребнадзоре назвали страны, где россияне заражаются дельта-штаммом

Светлана Иванова
12:32 09.07.2021
Речь идет о Мальдивах, о ряде европейских стран и Соединенных Штатах, рассказала Анна Попова.
В Роспотребнадзоре назвали страны, где россияне заражаются дельта-штаммом
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Россияне заражаются дельта-штаммом коронавируса, или B.1.617.2, на Мальдивах, в некоторых европейских странах и в США. После чего мутировавший вирус распространяется на территории страны. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Штамм дельта, то, что мы видим на сегодняшний день, это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран, которые сейчас точно абсолютно показывают, что у них уже до 70, до 90 процентов имеет место это распространение. И Соединенные Штаты», - заявила Попова в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого журналист опубликовала в Telegram-канале.

Глава Роспотребнадзора также выразила уверенность, что все население России необходимо вакцинировать от коронавирусной инфекции. В этом случае РФ сможет претендовать на звание той страны, чей опыт в отношении борьбы с распространением COVID-19 «самый передовой».

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