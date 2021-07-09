Попова назвала самый уязвимый возраст для COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что самая уязвимая группа населения для COVID-19 от 18 до 49 лет. При этом, по ее словам, вакцина защищает на 99,3%, остальные 0,7% - это зона риска.

Попова добавила, что если человек вакцинирован от коронавирусной инфекции, то он не заразен.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по поведению после прививки от коронавируса. В ведомстве напомнили, что вакцинация - единственный способ остановить рост заболеваемости и окончательно справиться с эпидемией.