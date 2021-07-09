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Кадры из сердца апокалипсиса: леса Челябинской области, Якутии и Магадана пожирает огонь

Игорь Лапик
Светлана Иванова
14:44 09.07.2021
Лесные пожары пытаются уничтожить из всех видов орудий: делают подкопы, тушат на земле и поливают с воздуха.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сразу в трех российских регионах - в Челябинской области, Якутии и Магадане - полыхают сильные пожары. Пламя охватывает все новые территории  и подбирается к населенным пунктам. В некоторых районах начата эвакуация. Но помощь требуется не только людям: дикие животные бегут из леса, спасаясь от стены огня.

Очаг пожара в Якутии похож на место извержения вулкана. Для борьбы со стихийным врагом, который коварен и беспощаден, как во время боевых действий в тыл забрасывают десант: огнеборцы выгружаются с вертолета прямо в тайгу.

Лесной пожар пытаются уничтожить из всех видов орудий: делают подкопы, тушат на земле и поливают с воздуха.

В Якутии действует режим ЧС. Погодные условия - жара, засуха и сильный ветер - усиливают горение. Последний раз столь разрушительные лесные пожары в регионе случались в позапрошлом веке. Сейчас пламя добралось до объекта всемирного наследия ЮНЕСКО - нацпарка «Ленские столбы».  В Хангаласском улусе, где располагается заповедник, установлен пятый, самый высокий, класс пожарной опасности. Смог стоит даже в столице республики Якутске.

Сложная ситуация сложилась и в Челябинской области. Зарево от огня закрывает небо. Штормовой ветер спровоцировал верховые пожары.

Огонь угрожает жилым домам. Массово гибнут в огне дикие животные, некоторым приходят на помощь люди. Так, накануне пожарным удалось спасти из огня испуганного олененка

В Магаданской области природный пожар подошел вплотную к поселку Талая. На время удалось отвести угрозу от населенного пункта. Противостоит стихии целая сборная, состоящая из сотрудников «Авиалесоохраны», МЧС и волонтеров.

«Горела подстилка, горели деревья. Пожар был в том числе и верховой. <…> Ветер менял направление, поэтому пожар у нас гулял, но везде его встречали и не допустили к населенному пункту», - рассказал исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Магаданской области Алексей Войтович.

Местные власти всеми силами пытаются дать отпор огню, однако для полной победы над огнем нужны дожди. Пока их нет, небо бороздят самолеты-зондировщики, которые искусственно вызывают осадки. Жителям региона вход в лес строго настрого запрещен: штрафы за незаконный въезд доходят до 400 тысяч рублей.

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