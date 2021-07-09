МЧС РФ привлекло авиацию для борьбы с природными пожарами под Челябинском

В Челябинской области МЧС России увеличило техническую группировку для защиты населенных пунктов от природных пожаров. К тушению возгораний привлечена авиация в составе самолета Бе-200 и вертолета Ми-8.

Из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды огонь распространяется очень быстро, что осложняет тушение. Население проинформировано о работе авиационной группы. Для жителей подготовлены пункты временного проживания на случай, если пожары доберутся до жилых домов и понадобится эвакуация людей.

Как сообщили в региональном ведомстве, благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на населенные пункты Дуванкуль и Увелка. Всего в ликвидации лесных пожаров участвует 249 человек и 69 единиц техники.