На юге Челябинской области пожарные спасли олененка из огненного плена

Сотрудники МЧС вынесли маленького олененка из огненного пламени, охватившего юг Челябинской области.

Видео спасательной операции опубликовали в Сети. На кадрах видно, как пожарные несут на руках пищащего олененка. Все вокруг охвачено огнем.

В настоящий момент жизни животного ничего не угрожает. Пожарные продолжают работать на тушении природных пожаров на юге области.