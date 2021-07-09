На юге Челябинской области пожарные спасли олененка из огненного плена
Сотрудники МЧС продолжают работать на тушении природных пожаров на юге области.
© Видео: Главное управление МЧС России по Челябинской обл, ВКонтакте © Фото: Главное управление МЧС России по Челябинской обл, ВКонтакте
Сотрудники МЧС вынесли маленького олененка из огненного пламени, охватившего юг Челябинской области.
Видео спасательной операции опубликовали в Сети. На кадрах видно, как пожарные несут на руках пищащего олененка. Все вокруг охвачено огнем.
В настоящий момент жизни животного ничего не угрожает. Пожарные продолжают работать на тушении природных пожаров на юге области.