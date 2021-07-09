Диетолог определила самые полезные летние ягоды

Черешня, голубика, крыжовник, клубника и малина являются самыми полезными сезонными ягодами. Такого мнения придерживается диетолог Юлия Кохолкова.

Как заявила специалист в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург», черешня содержит много калия, что благотворно действует на состояние сердечно-сосудистой системы, в частности улучшая качество сосудов и нормализуя артериальное давление. При этом эксперт обратила внимание на большое количество сахара в составе черешни и призвала не злоупотреблять ею.

Также богата калием и голубика, которая содержит еще и антиоксиданты и витамин С. В результате умеренное потребление ягоды укрепляет иммунную систему организма и помогает в борьбе с инфекциями.

Улучшает обмен веществ и укрепляет кровеносные сосуды и включение в рацион крыжовника, убеждена диетолог. Этот эффект достигается благодаря наличию витаминов и микроэлементов в составе ягоды. В частности, крыжовник богат флавоноидами, которые снижают риск возникновения онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Клубника и лесная земляника являются «ягодами молодости», убеждена специалист. Из-за большого количества витамина С ягода положительно влияет на состояние кожи.

Богата антиоксидантами, флавоноидами и витамином С малина, которая улучшает состояние организма и обладает бактерицидными свойствами, отметила Кохолкова.