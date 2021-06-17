Названы продукты, с которыми опасно сочетать черешню

Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, с какими продуктами желательно не употреблять черешню.

«Норма черешни в день — до 200 граммов для здорового взрослого человека, у которого отсутствуют такие диагнозы как гастрит острого типа или сахарный диабет», - отметила Бочарова, передает РИА Новости.

По словам врача, если у человека есть гастрит, но очень хочется съесть несколько ягод, то их не нужно сочетать с кислыми или полукислыми продуктами: малиной, вишней, виноградом, сливой, яблоками и цитрусовыми.

По словам Бочаровой, вредно сочетание черешни и бобовых. Кроме этого, нежелательно есть ягоду на десерт после супа с фасолью или гороховой каши. Сочетание этих продуктов повышает вероятность проблем с кишечником.

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