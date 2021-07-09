Опубликованы кадры с предполагаемого места обыска у начальника МВД Егорьевска

В распоряжении «Звезды» оказались кадры, которые, предположительно, сняты у дома начальника отдела МВД Егорьевска полковника Олега Ермакова. На кадрах видно, что рядом с домом стоят машины скорой и Росгвардии, при этом авторов видео просят в какой-то момент прекратить съемку. Официального подтверждения, что кадры сняты действительно у дома Ермакова, пока не поступало.

Напомним, накануне появилась информация, что дома у полковника Олега Ермакова и на его рабочем месте прошли обыски. Мужчину, по данным источника в правоохранительных органах, могут подозревать в причастности к покушению на убийство.

По предварительной информации, Ермаков, а также несколько неустановленных лиц с ноября 2020 года по апрель 2021 года создали группировку для слежки и выбора времени убийства двух мужчин, к которым у главы отдела МВД могли быть некие финансовые претензии после сделки по продаже недвижимости.

Между тем, по словам начальника ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенанта полиции Виктора Паукова, по факту возможной причастности Олега Ермакова к преступлению назначена проверка. По ее результатам будет принято решение в установленном законом порядке.