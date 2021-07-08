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По делу начальника отдела МВД Егорьевска назначена проверка

Алексей Курильченко
21:05 08.07.2021
По неподтвержденной информации, мужчина подозревается в покушении на убийство.
По делу начальника отдела МВД Егорьевска назначена проверка
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
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По факту возможной причастности начальника отдела МВД Егорьевска полковника Олега Ермакова к преступлению  назначена проверка. По ее результатам будет принято решение в установленном законом порядке. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков.

Ранее появилась информация, что Ермаков мог быть задержан по подозрению в покушение на убийство. Предполагаемой жертвой должен был стать коммерсант.

Также ряд СМИ сообщили, что в доме начальника отдела МВД проходят обыски, а сам Ермаков находится на допросе в СК.

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