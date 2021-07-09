СМИ раскрыли подробности задержания главы отдела МВД Егорьевска

Начальник отдела МВД Егорьевска Олег Ермаков может подозреваться в покушении на убийство, у него также могли быть сообщники. Об этом сообщает Life со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

По данным издания, полицейский, а также несколько неустановленных лиц с ноября 2020 года по апрель 2021 года создали группировку для слежки и выбора времени убийства двух мужчин - к ним, как утверждается, у задержанного главы отдела МВД могли быть некие финансовые претензии после сделки по продаже недвижимости.

Утверждается также, что в рамках расследования дела в Москве был задержан сын Ермакова.

Напомним, информация о том, что начальник ОМВД Егорьевска был задержан, появилась накануне. Также, по неподтвержденной информации, в доме полковника прошли обыски.