Раннюю потерю зубов связали с развитием деменции

Ранняя потеря зубов с большой вероятностью приведет к развитию деменции в будущем. К такому выводу пришли ученые из Нью-Йоркского университета. При этом с каждым выпавшим зубов риск возникновения когнитивных нарушений увеличивается, пишет Daily Mail.



В ходе своей работы исследователи проанализировали данные 14 исследований с участием 34 074 взрослых. Из них 4 689 человек столкнулись с проблемами, связанными со снижением когнитивных функций.

Оказалось, что среди тех, кто страдал от потери зубов, риск развития когнитивных нарушений увеличивался в 1,48 раза и в 1,28 раза - риск деменции. Более того, каждый дополнительный выпавший зуб повышал на 1,4% риск когнитивных нарушений и на 1,1% - риск деменции.

Ученые также отследили неожиданную закономерность: у тех, кто использовал зубные протезы, дополнительного риска развития слабоумия из-за потери зубов не возникало.

По мнению авторов научной работы, потеря зубов может быть сопряжена с трудностями с жеванием и, как следствие, дефицитом питательных веществ. Однако установить причины влияния заболеваний десен на когнитивные способности еще только предстоит, признали ученые.