Мясников перечислил основные угрозы больных зубов

Некоторые проблемы с зубами могут стать причиной серьезных заболеваний, иногда даже со смертельным исходом. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Последствием кариеса, по его словам, может стать сильнейшая головная боль. Это происходит из-за того, что при разрушении эмали повреждаются твердые ткани зуба, кариес может задеть и нервы. Кроме того, головная боль возможна из-за неправильного прикуса, связанного с артритом и артрозом верхнечелюстного сустава.

Часто нелеченные зубы становятся причиной проблем с пищеварением, отметил Мясников. Плохое пережевывание пищи создает нагрузку на желудок и может привести к гастриту. Отложенный поход к стоматологу чреват и более серьезными недугами, добавил доктор.

«Это онкологические заболевания. Бактерии, которые находятся в больных деснах, вызывают рак поджелудочной железы. Мы знаем еще ряд онкологических заболеваний пищеварительного тракта, которые связаны с пародонтитом», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Отражаются зубные проблемы и на здоровье сердца. На важный орган влияют воспалительные процессы, вызываемые такими бактериями как менингококк, пневмококк и другими, уточнил Мясников.

Чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, врач посоветовал посещать стоматолога каждые полгода. Касается эта рекомендация и детей, так как даже при молочных зубах может появиться инфекция в деснах.