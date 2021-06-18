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Стоматолог объяснил негативное влияние стресса на состояние зубов

Светлана Иванова
09:12 18.06.2021
При хроническом стрессе развивается кленчинг и бруксизм, которые приводят к повышенной стираемости зубов, при этом ее скорость во много раз превышает физиологическую, уточнил специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Ежедневный стресс, от которого страдают жители мегаполиса, негативно сказывается на здоровье зубов. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал врач-стоматолог, медицинский эксперт Алексей Антипенко.

«Безусловно, стресс влияет на зубы, поскольку жизнь у нас сейчас нервная. Естественно, это отражается на активности нервной системы, которая не перестает бодрствовать даже в ночное время суток», - пояснил доктор.

Как подчеркнул эксперт, одной из самых распространенных проблем, которая возникает в результате стресса, - это патологическая стираемость твердой ткани зубов, которая развивается в результате кленчинга и бруксизма.

Кленчинг представляет собой регулярное сжатие зубов в дневное время суток. Как правило, люди непроизвольно сжимают зубы в моменты автоматической работы или, наоборот, при сложной деятельности и стрессовых ситуациях. В итоге у человека стираются зубы со скоростью, во много раз превышающей физиологические темпы.

«Патологическая стриемость зубов может быть такой, что уже в возрасте 30-40 лет зубы будут выглядеть на 70-80 лет, и иной раз даже у пациентов с тяжелым бруксизмом, тяжелым кленчингом над деснами от зубов остается буквально по одному - по полмиллиметра», - отметил специалист.

Чтобы решить проблему кленчинга, необходимо контролировать дневную привычку сжимать зубы, приучая себя не сжимать челюсти в моменты повышенной концентрации, посоветовал Антипенко.

Сложнее обстоят дела с бруксизмом, характеризующемся ночными эпизодами непроизвольного сокращения жевательной мускулатуры, которые сопровождаются сжиманием челюстей и скрежетанием зубами.

«Другой вариант, гораздо худший – это патологическая активность жевательной мускулатуры в ночное время суток, происходит это бесконтрольно для нашего мозга, мы в этом время спим», - отметил доктор.

Это состояние также негативно сказывается на состоянии зубов: появляется большое количество трещин в эмали, развиваются  тремы между зубами. Как подчеркнул стоматолог, при тяжелом бруксизме зубы стираются в 17 раз быстрее физиологической скорости.

Лечить бруксизм сложнее кленчинга, потому что контролировать состояние жевательных мышц во время сна невозможно. Облегчить состояние поможет изменение образа жизни, уколы миорелаксантов и применение специальной капы в ночное время, рассказал Антипенко. При этом доктор призвал применять любые средства по назначению специалиста.

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