В Кремле не против назначения иностранца на пост главного тренера сборной России по футболу

Противопоказаний к тому, чтобы на пост главного тренера сборной России по футболу назначили иностранца, нет. Так считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да нет, главное, чтобы сборная у нас играла», - подчеркнул Песков.

В четверг, 8 июля, в РФС сообщили о расторжении контракта с тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Как отметил сам бывший главный тренер, он покинул свой пост на комфортных для РФС условиях.

Напомним, на чемпионате Европы россияне заняли последнее место в своей группе, обыграв команду Финляндии и уступив Бельгии и Дании. После этого встал вопрос о неудовлетворительной работе тренера.

Сам Черчесов после этого назвал причину провала российской сборной на Евро-2020. По его мнению, команде не хватило запаса психологической прочности.