Черчесов назвал причину провала российской сборной на Евро-2020

Сборной России по футболу не хватило запаса психологической прочности на Евро-2020. Об этом заявил главный тренер команды Станислав Черчесов.

«Сборной России не хватало запаса прочности на минувшем чемпионате Европы, поэтому мы и не смогли отыгрываться в матчах, в которых пропускали первыми. Над психологией надо работать», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

При этом тренер подчеркнул, что психолога в его команде не будет, если он только сам не играл на большом турнире.

Черчесов также не согласился с тем, что игроки под его руководством чувствуют себя некомфортно, и отметил, что в команде «отличная атмосфера».

«Для команды нужны победы на последних секундах, этого не было, и поэтому не было веры в какие-то вещи», - добавил тренер.

Ранее Черчесов ответил на вопрос о своей отставке с поста главного тренера сборной.