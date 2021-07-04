Врачи назвали новый симптом индийского штамма COVID-19

Пульмонолог Алексей Никишенков рассказал, что индийский штамм коронавируса, который получил название «Дельта», может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта.

По словам специалиста, на такой симптом в последнее время стали жаловаться многие россияне, заразившиеся коронавирусом.

«В последнее время, после того, как стал распространяться штамм «Дельта», коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта - диарею, боли в животе», - отметил врач.

По его словам, данный симптом добавился к тому, что было раньше, а именно - кашель, слабость, миалгия.

«Достаточно часто к уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос», - рассказал Никишенков, передает ТАСС.

Врач-вирусолог Виктор Ларичев, в свою очередь, заявил, что все симптомы, проявлявшиеся ранее у пациентов, заразившихся уханьским штаммом коронавируса, остались актуальными и для индийского.

В конце июня власти Индии сообщили о зарегистрированном случае смерти из-за инфицирования новым штаммом коронавируса «дельта-плюс», который появился в результате мутаций штамма «дельта». Известно о том, что пациентка, проживавшая в индийском штате Мадхья-Прадеш, не была вакцинирован от COVID-19.