Зафиксирован первый случай смерти от нового индийского штамма

Власти Индии сообщили о зарегистрированном случае смерти из-за инфицирования новым штаммом коронавируса «дельта-плюс», который появился в результате мутаций штамма «дельта». Известно о том, что пациентка, проживавшая в индийском штате Мадхья-Прадеш, не была вакцинирован от COVID-19.

Как рассказал Вишвас Саранг, министр региона, смерть заразившейся новым штаммом женщины произошла 23 мая. О том, что она была инфицирована «дельта плюс», стало известно только после проведения анализов.

«На данный момент в Мадхья-Прадеше обнаружено пять человек, инфицированных вариантом коронавируса "дельта плюс". Надо отметить, что четыре из пяти человек, образцы которых были признаны положительными на вариант "дельта плюс", получили вакцину и теперь здоровы», - приводит РИА Новости слова Саранга.

Он добавил, что власти региона следят за ситуацией, они отследили контакты тех граждан, которые заразились штаммом «дельта плюс», и отчеты об их контактах являются отрицательными.

Ранее стало известно, что в Индии обнаружено порядка 40 случаев заражения штаммом «дельта плюс». Индийские специалисты считают, что контагиозность мутировавшего варианта существенно выше предыдущего. Так, по словам директора Всеиндийского института медицинских наук Рандипа Гулерии, для передачи вируса достаточно просто проследовать мимо зараженного человека без маски. Кроме того, новый штамм демонстрирует устойчивость к моноклональным антителам и способность «обходить» иммунитет.