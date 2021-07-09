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Эксперт объяснила, как спасти сад от засухи

Светлана Иванова
11:27 09.07.2021
Чтобы защитить растения от аномальной жары, нужно обеспечить им обильный полив, обработку от вредителей и подкормку, рассказала специалист.
© Видео: ландшафный архитектор © Фото: Сергей Мальгавко, РИА Новости
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В условиях палящего зноя растения в саду, которые находятся под палящим солнцем, могут легко погибнуть. Ландшафтный архитектор Татьяна Мамеева в беседе со «Звездой» поделилась советами, как ухаживать за садом в условиях аномальной жары. По словам специалиста, в период сложных погодных условий растения нуждаются в обильном поливе.

«Обязательно нужно поливать каждый день, лучше это делать после семи вечера. Пройтись по всему саду, не жалея воды, соответственно, дождеванием, или мы это называем душеванием, полностью по всем растениям, включая все хвойные и лиственные. Проходим от самой макушки донизу, за исключением роз, розы поливать дождеванием не нужно. Розы только под корень», - пояснила Мамеева.

Она добавила, что жара стимулирует распространение всякого рода болезней, в ночное время активизируется вредитель, поэтому следует опрыскивать растения соответствующими препаратами.

«Раз в неделю вы должны обрабатывать полностью весь сад многокомпонентными препаратами, их можно смешивать между собой и обрабатывать сад так называемым ковровым покрытием, соответственно, все растения проходятся, включая газон, одним препаратом или несколькими», - отметила специалист.

Также Мамеева рассказала, что в период жаркой погоды почва «становится как камень», поэтому растениям тяжело дышать, поэтому нужно вскапывать прикорневые, или приствольные круги.

«Нужно прикорневые круги немного рыхлить, не на большую глубину, чтобы не повредить корни, но чтобы воздухообмен для растения, конечно, был и воздух поступал», - заявила ландшафтный архитектор.

Она также посоветовала удобрять растения, особенно если они находится на цветении. Мамеева обратила внимание, что сейчас на рынке существует множество различных препаратов, из которых можно выбрать подходящие.

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