«Готовимся к длительной жаре»: метеоролог рассказал о погоде на следующую неделю

В Москве начиная с выходных ожидается жара - температура поднимется до 33 градусов. О высоких значениях температуры рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сейчас можно говорить уверено о середине следующей недели, что ожидает жаркая погода. Будет аномально жаркая погода. Температура в выходные 30-33 градуса, начиная с понедельника до 34 градусов. Связано с тем, что антициклон очень мощный. Самое главное, что его вертикальная ртуть действительно перпендикулярна подстилающей поверхности», - сказал Вильфанд.

Эксперт отметил, что антициклон бывает разный, но сейчас подстилающая поверхность на синоптической карте в центре циклона уровня Москвы. Ось вертикальна и перпендикулярна подстилающей поверхности.

«Это означает, что быстро не разрушается, быстро не уходит - это устойчивая, стабильная, стационарная блокирующая система циркуляционная. До четверга состояние стационарное. Нужно готовиться к длительной жаре. После жаркой погоды , когда происходит смена воздушных масс, происходят события, которые связанны с сильными осадками. Об этом мы будем предупреждать за три дня до этого события. Но это естественно», - добавил метеоролог.

Жара аномальная и когда придет конец жаре, то, по словам эксперта, будут поступать свежие воздушные массы.

«Температуры между ними будут большие. Если бы температура была 25 градусов, то это одно. Поскольку она прогнозируется 33-34 градуса, то это другое. Выраженный холодный фронт приводит к ситуациям, которые мы называем опасными. Сильные осадки в виде ливней и шквалистого ветра. В ближайшее время это не прогнозируется», - заключил Вильфанд.

Ранее фитнес-инструктор Никита Скрипник рассказал, как тренироваться в жару без вреда для здоровья. При аномальном зное рекомендовано сокращать интенсивность и частоту тренировок, а также соблюдать питьевой режим, рассказал специалист.