В МИД РФ обеспокоены сообщениями о том, что подозреваемые в убийстве главы Гаити имеют гражданство США

В МИД России назвали наглым и демонстративным убийство президента Гаити. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что как минимум двое из нападавших имеют гражданство США.

«Эта информация вызывает нашу серьезную обеспокоенность, она указывает на то, что в очередной раз сугубо внутренний конфликт пытаются использовать в своих узкокорыстных интересах внешние силы», - подчеркнула Захарова.

Ранее в СМИ фигурировала информация о том, что убийцы президента Гаити Жовенеля Моиза представились как сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками (DEA).

В США опровергли причастность агентов управления к убийству.

Моиз был убит в своей резиденции 7 июля. В ходе покушения супруга Моиза была ранена. В стране введено военное положение, которое продлится 15 дней.