СМИ: убийцы президента Гаити выдали себя за сотрудников управления по борьбе с наркотиками из США

Убийцы президента Гаити Жовенеля Моиза представились как сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками (DEA). Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на Miami Herald. Проверить первоисточник информации на момент написания новости не представлялось возможным из-за недоступности сайта MH. В качестве доказательств издание опубликовало видео, в котором слышны крики, искаженные мегафоном.

«Это спецоперация DEA! Никому не сопротивляться! Это спецоперация DEA!», - приводит СМИ расшифровку видео.

В США опровергли причастность агентов управления к убийству.

Моиз был убит в своей резиденции 7 июля. В ходе покушения супруга Моиза была ранена. В стране введено военное положение, которое продлится 15 дней.