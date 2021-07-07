СМИ: убийцы президента Гаити выдали себя за сотрудников управления по борьбе с наркотиками из США
Застрелившие президента Гаити Жовенеля Моиза выдавали себя за сотрудников американского управления по борьбе с наркотиками.
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Убийцы президента Гаити Жовенеля Моиза представились как сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками (DEA). Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на Miami Herald. Проверить первоисточник информации на момент написания новости не представлялось возможным из-за недоступности сайта MH. В качестве доказательств издание опубликовало видео, в котором слышны крики, искаженные мегафоном.
«Это спецоперация DEA! Никому не сопротивляться! Это спецоперация DEA!», - приводит СМИ расшифровку видео.
В США опровергли причастность агентов управления к убийству.
Моиз был убит в своей резиденции 7 июля. В ходе покушения супруга Моиза была ранена. В стране введено военное положение, которое продлится 15 дней.