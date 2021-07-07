После убийства президента Гаити военное положение продлится 15 дней

В Гаити после убийства президента Жовенеля Моиза военное положение продлится 15 дней. Об этом сообщается в заявлении канцелярии премьер-министра.

«С 8 июля по 22 июля объявлены днями национального траура», - говорится в документе.

В течение этих 15 дней будут приспущены государственные флаги, будут закрыты дискотеки и другие соответствующие учреждения. Также радиостанции и телевидение призывают составлять программу передач и музыки с учетом ситуации.



О введении военного положения ранее заявил исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф, передает El Espanol.

В Гаити застрелили президента страны Жоневеля Моиза. Он умер вследствие смертельного ранения, полученного при нападении на его резиденцию. В связи с убийством президента минобороны Доминиканской Республики проводит военную операцию в пограничных районах.