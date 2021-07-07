Жена убитого президента Гаити в критическом состоянии, ее эвакуируют в Майами

Супругу убитого президента Гаити Мартин Моиз в критическом состоянии эвакуируют для лечения в американский город Майами. Об этом сообщил гаитянский посол в США Эдмонд Бокшит.

«Она находится в стабильном, но критическом состоянии. Мы пытаемся отправить ее для лечения в Майами», - приводит слова дипломата агентство РИА Новости.

Ранее в Гаити застрелили президента страны Жоневеля Моиза. Он умер вследствие смертельного ранения, полученного при нападении на его резиденцию. В связи с убийством президента минобороны Доминиканской Республики проводит военную операцию в пограничных районах.