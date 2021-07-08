«Не принесет пользу команде»: Широков о кандидатуре Виллаша-Боаша на пост тренера сборной РФ

Российский футболист Роман Широков прокомментировал «Звезде» слухи о возможном назначении на должность тренера сборной России Андре Виллаша-Боаша, который тренировал «Зенит» в 2014-2015 годах. По словам спортсмена, португалец не имеет достаточной мотивации работать с российской командой и не имеет за плечами видимых успехов.

«Лично я не верю в эту кандидатуру. Не верю, что он может принести пользу команде. Он ничего, по большему счету, не добился. Даже работая с "Зенитом", с одним из лучших составов, который у него был. И в Европе он ничего не добился. И на уровне сборных он себя не проявил. Я больше склоняюсь к тренеру молодежной сборной Германии (Штефан Кунц. - Прим. ред.). Нужен тренер, у которого есть мотивация. Виллаш-Боаш уже все деньги заработал, но нигде ничего не добился - не вижу его мотивации работать со сборной России», - рассказал Широков.

Предыдущий тренер российской сборной Станислав Черчесов был отстранен от должности. Экс-тренер заявил, что решение об этом было принято совместно с главой РФС Александром Дюковым.