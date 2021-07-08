Черчесов отреагировал на свое увольнение

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на новость о том, что он покидает свой пост. Специалист заявил, что решение об этом было принято совместно с главой РФС Александром Дюковым.

«Хотел бы поблагодарить всех, с кем мы сотрудничали в течение этих пяти лет - прежде всего, футболистов, персонал сборной, представителей Российского футбольного союза», - приводит его слова РФС.

Черчесов отдельно поблагодарил всех болельщиков сборной и пожелал тренерскому штабу, который придет на смену, успехов в решении вопроса по выходу на Чемпионат мира-2022.

Ранее в Российском футбольном союзе сообщили о расторжении контракта с тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым. Следующим этапом станут поиски специалиста на замену Черчесову.