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Черчесов отреагировал на свое увольнение

Егор Левин
16:51 08.07.2021
Специалист поблагодарил болельщиков сборной и пожелал тренерскому штабу, который придет на смену, успехов в решении вопроса по выходу на Чемпионат мира-2022.
Черчесов отреагировал на свое увольнение
© Фото: Christian Charisius, dpa, Globallookpress
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на новость о том, что он покидает свой пост. Специалист заявил, что решение об этом было принято совместно с главой РФС Александром Дюковым.

«Хотел бы поблагодарить всех, с кем мы сотрудничали в течение этих пяти лет - прежде всего, футболистов, персонал сборной, представителей Российского футбольного союза», - приводит его слова РФС.

Черчесов отдельно поблагодарил всех болельщиков сборной и пожелал тренерскому штабу, который придет на смену, успехов в решении вопроса по выходу на Чемпионат мира-2022.

Ранее в Российском футбольном союзе сообщили о расторжении контракта с тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым.  Следующим этапом станут поиски специалиста на замену Черчесову.

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