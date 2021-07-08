«Мало убрать Черчесова»: Боярский оценил будущее российской сборной по футболу

Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский назвал решение о расторжении контракта с тренером соборной России Станиславом Черчесовым правильным, однако задался вопросом, кто сможет заменить наставника на его посту. Как пояснил Боярский в комментарии «Звезде», преемнику Черчесова придется возрождать команду, что очень сложно.

«Решение правильное, но за ним должно быть следующее решение, кого назначат на его место. В этом смысле я совершенно некомпетентен, но, понятно, что одно без другого быть не может. Убрав Черчесова, нужно ставить человека, который сможет возродить команду, а это будет очень сложно», - указал Боярский.

При этом актер отметил, что в неудовлетворительном результате футболистов виноват не только тренер, но и сами игроки.

«Виноваты и тренер, и команда. Они одно целое», - подчеркнул Боярский.

Актер также усомнился, что у руководства РФС имеются кандидатуры на место Черчесова, поскольку наставники не готовы брать на себя ответственность за российский футбол.

«Я не знаю, в руководстве футбольного союза кто-нибудь знает об этом (кто заменит Черчесова – прим.ред.) или нет. Все отказываются, это расстрельная должность, так что в ближайшей перспективе никаких серьезных изменений быть не может <…> Также как и футболистов, нужно воспитывать своих тренеров, на уровне нашего футбола они есть. На уровне европейского – нет», - предположил Боярский.

В четверг, 8 июля, РФС совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении с ним контракта со специалистом.

На прошедшем ЧЕ-2020 по футболу россияне заняли последнее место в своей группе. После таких результатов возник вопрос о неудовлетворительной работе наставника.